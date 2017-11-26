Kemal Özdeş: “Topa Daha Fazla Sahip Olmamız Gerekiyordu”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyunda ritm yakalayamadıklarını söyleyerek, topa daha fazla sahip olmaları gerektiğiniz ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyunda ritm yakalayamadıklarını söyleyerek, topa daha fazla sahip olmaları gerektiğiniz ifade etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Özdeş, "En son oynadığımız iç saha maçında 2 puan bırakmıştık. Bugün de maçın son dakikasında 3 puan kazandık. Maç dengeli başladı golden sonra bizim yapmamız gerekeni Konya yaptı ve topa sahip oldu. Dönen topları aldılar. Çok etkili çıkışlar yapamadık. Topa sahip olma stratejisini planladık. Gol yediğimiz ana kadar kalemizi bulan tek şut gol oldu. 1-0'dan sonra net pozisyon yakaladık. 1-1 den sonra son dakikaya kadar taşıdık. Ritmli oynadık diyemem topa daha fazla sahip olmak gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Galibiyet taraftara armağan ediyorum"

Özdeş, Konya ekibini iyi mücadelesinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Final paslarında etkili olsalardı Konya kazanabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar gole olan inancını yitirmediler. Galibiyeti taraftara armağan ediyorum Bursa maçında onları üzmüştük. Önümüzde kupa maçı ve Fenerbahçe maçı var. İkisine birden hazırlanmaya başlayacağız."