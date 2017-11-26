  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Kemal Özdeş: “Topa Daha Fazla Sahip Olmamız Gerekiyordu”

» »
Kemal Özdeş: “Topa Daha Fazla Sahip Olmamız Gerekiyordu”
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyunda ritm yakalayamadıklarını söyleyerek, topa daha fazla sahip olmaları gerektiğiniz ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyunda ritm yakalayamadıklarını söyleyerek, topa daha fazla sahip olmaları gerektiğiniz ifade etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Özdeş, "En son oynadığımız iç saha maçında 2 puan bırakmıştık. Bugün de maçın son dakikasında 3 puan kazandık. Maç dengeli başladı golden sonra bizim yapmamız gerekeni Konya yaptı ve topa sahip oldu. Dönen topları aldılar. Çok etkili çıkışlar yapamadık. Topa sahip olma stratejisini planladık. Gol yediğimiz ana kadar kalemizi bulan tek şut gol oldu. 1-0'dan sonra net pozisyon yakaladık. 1-1 den sonra son dakikaya kadar taşıdık. Ritmli oynadık diyemem topa daha fazla sahip olmak gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Galibiyet taraftara armağan ediyorum"

Özdeş, Konya ekibini iyi mücadelesinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Final paslarında etkili olsalardı Konya kazanabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar gole olan inancını yitirmediler. Galibiyeti taraftara armağan ediyorum Bursa maçında onları üzmüştük. Önümüzde kupa maçı ve Fenerbahçe maçı var. İkisine birden hazırlanmaya başlayacağız."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teb Bnp Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi’nin Kazananı Maria Sharapova26 Kasım 2017 Pazar 18:43
  • Mehmet Özdilek: “Son Dakikada Yediğimiz Gol Puansız Dönmemize Neden Oldu”26 Kasım 2017 Pazar 18:38
  • Kemal Özdeş: “Topa Daha Fazla Sahip Olmamız Gerekiyordu”26 Kasım 2017 Pazar 18:28
  • 4 Kişinin Yaralandığı Olaylı Maçın Ardından26 Kasım 2017 Pazar 18:23
  • Bal: Kırşehir Belediyespor: 3 - Sincan Belediyespor: 126 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • Eskişehirspor Evinde 1 Puana Razı Oldu26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Bandırma Kırmızı- Afyon Belediyespor’a 74-92 Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Çaykur Rizespor Zirve Yolunda Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Mercedes Amg Petronas Şampiyonayı Duble İle Bitirdi26 Kasım 2017 Pazar 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti