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Kembo: “Sakatlığımın Şuanda Ne Durumda Olduğunu Bilmiyorum”

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Kembo: “Sakatlığımın Şuanda Ne Durumda Olduğunu Bilmiyorum”
Bursaspor'un kanat oyuncu Jires Kembo, sakatlığı ile ilgili durumun yarın belli olacağını söyledi.

Bursaspor'un kanat oyuncu Jires Kembo, sakatlığı ile ilgili durumun yarın belli olacağını söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcuları Jires Kembo ve Titi, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlığı ile ilgili konuşan yetenekli oyuncu Kembo, "Şu an için ne olduğunu bilmiyorum. Yarın bakacağız" dedi.

"Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağım"

Maç boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını anlatan tecrübeli futbolcu, "Elimizdekilerle savaşmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Bir kez daha taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte aslında bir ekibiz. Alınan skordan dolayı üzgünüz. Kısa sürede toparlanacağız. Bir an önce önümüzdeki maça hazırlanmaya başlayacağız. Bugün geçen ki maçlarla kıyasladığımız zaman yeterince topla buluşamadım. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu yeterli olmadı. Bir an önce toparlanıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Titi: "Penaltı kararı verildi ve biz bu golü yedik"

Tecrübeli savunma oyuncusu Titi ise, "Penaltı kararı şüpheli. Penaltının doğru karar olduğunu düşünenler kadar, olmadığını düşünenlerin sayısının da fazla. Nihayetinde penaltı kararı verildi ve biz bu golü yedik" açıklamasını yaptı.

Taraftarlar hakkında da konuşan Titi, "İnanılmaz bir enerji vardı stadyumda. Taraftarlarımız hem kulübün etrafında, hem de stadyumda gerçekten inanılmaz bir enerji oluşturuyorlar. Biz onları görmekten ve onlarla buluşmaktan her seferinde çok mutlu oluyoruz. Tabi ki bugünkü sonuç kötüydü ve bizi mutsuz etti. Ama onlarla buluşmak gerçekten çok güzeldi. Taraftara geldikleri için ve oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek daha çok özveriyle çalışacağız" şeklinde konuştu.

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