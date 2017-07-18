Kemer’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesinde bulunan diskolar bölgesinde uyuşturucu madde satan A.Y. (24) polis tarafından suçüstü yakalandı. A.Y.'nin yapılan üst aramasında 1 fişek içime hazır esrar maddesi, 3 ayrı pakette satışa hazır esrar maddesi, 2 adet extasy hap ele geçirildi.
Emniyette ifadesi tamamlanan A.Y. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.