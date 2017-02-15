Kemik İliği Hastalığıyla Mücadele Eden Küçük Zeynep Gözlerini De Kaybetti

Bolu'da 2012 yılında kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen Zeynep Gülcan, ailenin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği kardeşinden alınan kordon...

Bolu'da 2012 yılında kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen Zeynep Gülcan, ailenin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği kardeşinden alınan kordon kanı ile tekrar hayata tutundu ancak uzun süre uygun kan bulunamaması nedeniyle minik Zeynep gözlerini kaybetti.

Bolu'da 5 yıl önce Hemofagositik Lenfohistiositoz (HLH) hastalığı teşhisi konulan Zeynep Gülcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hastalığı tekrar nüksedince kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

Bolu'da minik Zeynep'e uygun kan bulunabilmesi için kan bağışı kampanyasına 100 bin kişiye yakın vatandaş katılarak yardım etmek istedi. Ancak tüm çabalara rağmen uygun bir kan örneği bulunamayınca aile ikinci bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Nurcan ve Mustafa Gülcan çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri erkek çocukları Umut Eymen'in kordon kanı kardeşi Zeynep'e nakledildi.

Minik Zeynep hem yürüyemiyor hem de göremüyor

Kızının ilik nakli olalı 6 ay olduğunun ifade eden baba Mustafa Gülcan, "Zeynep, ilik nakli için yaklaşık 3,5 yıl geç kalındığından dolayı yürüyemiyor ama fizik tedavi ile inşallah tekrar yürüyecek. Göz sinirleri yüksek derecede hasar gördüğü için artık göremiyor da. İyi olur mu, olmaz mı bekleyeceğiz. Doktorların söylediğine göre bir tedavisi yok ama ileriki yıllarda sinirler kendi kendini tedavi edebilirmiş" dedi.