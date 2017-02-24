Kemik sağlığınızı 'D vitamini' ile koruyun

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.Ali Kemal Yazıcı, kemik sağlığını korumak için D vitamini alımının çok önemli olduğunu belirterek, "D vitamini eksikliğinde bazı hastalıklar ortaya çıkıyor" dedi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortatepi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik erimesi yani osteoporozun oldukça sık olarak karşılaşılan bir kemik hastalığı olduğunu belirtti. Yazıcı, kemik sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulundu. Uzman Opr. Dr. Ali Kemal, "Osteoporoz, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda da ha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz günümüzde en sık görülen hastalıklardan birihaline gelmiştir. Osteoporoz, daha çok kadınların maruz kaldığı bir hastalık olarak bilinse de, erkekleri de etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Onun için 30 yaşından önce kemik kültesi yoğunluğu ne kadarartırılırsa, kırık riski de o kadar azaldığı görülmektedir. Bunun içinde mutlaka egzersiz yapmalı, düzenli beslenmeliyiz. Çocukların basketbol, voleybol gibi kemik yoğunluğunu artırıcı fiziksel aktivite ve egzersizler yapmaya teşvik edilmelidir. Beslenmenin en önemli iki noktasını kalsiyum ve D vitamini alımıdır. D vitaminin en nemli kaynağı güneştir. Bununla birlikte balık ve balık ürünleri tüketilmesi de önemli bir D vitamini kaynağıdır" dedi.