Kemikleri Bulunan Gencin Cinayetinde 4 Tutuklama

Manisa'da geçtiğimiz günlerde Gediz Nehri yakınlarında kemikleri bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan...

Manisa'da geçtiğimiz günlerde Gediz Nehri yakınlarında kemikleri bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da 21 Kasım'da Gediz Nehri kenarında bulunan insan kemiklerinin çevrede bulunan giysilerin üzerinde bulunan barkot numaralarının incelenmesinin ardından 26 yaşındaki İdris Okur'a ait olduğu tespit edildi. İdris Okur'un en son görüştüğü kişi olan M.K., 23 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı. M.K., sorgusunda T.C. ile birlikte İdris Okur'u 2 Ekim tarihinde Tekeliler Mahallesi civarına götürdüklerini ve burada birlikte av tüfeğiyle Okur'u öldürdüklerini itiraf etti. M.K.'nın olay anında şüpheli T.C.'nin arkadaşları olan S.S., C.K., E.A., R.A. ve C.B. isimli şahısların da olduğunu belirtmesi üzerine söz konusu şahıslar da 24 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 zanlıdan 4'ü Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılar T.C., M.K., S.S., R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, cinayetin uyuşturucu ticaretindeki husumetten kaynaklandığı iddia edildi.