  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Kenan Sofuoğlu’ndan Özel Adatıp’a Teşekkür

» »
Kenan Sofuoğlu’ndan Özel Adatıp’a Teşekkür
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Özel Adatıp Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Özel Adatıp Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

2016 yılında iki kez, toplamda ise beş kez Dünya Supersport şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, ocak ayı sonunda, Akyazı'da antreman yaparken sağ el bilek eklem bölgesinde oluşan çıkık nedeniyle tedavi olmaya başlamıştı. Özel Adatıp Hastanesinde tedavisini devam ettiren Sofuoğlu, hastanenin Sağlık Yatırımları Grup Başkanı ve CEO'su Uzm. Dr. Gökhan Öner'i ziyaret etti.

Sofuoğlu, görüşme sırasında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Antreman sırasında sağ bileğimde oluşan rahatsızlığın takip ve tedavisi Özel Adatıp Hastanesi'nde devam ediyor. Gerçekten de hastanenin yenilenen fiziki yapısı ve mimarisi çok güzel. Böyle bir yatırımın Sakarya'da olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Farklı bir vizyonla farklı bir bakış açısıyla hizmet veriliyor. Bu anlamda şehrimiz için çok önemli olan bu yatırım için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzm. Dr. Gökhan Öner ise Kenan Sofuoğlu'yla gurur duyduklarını ve bundan sonraki yarışlarda başarılar dilediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziosmanpaşa’dan Halep’e Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı17 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Elazığ’dan Kısa Kısa17 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Kiremitlik Tepe’de Rekor Atlayış17 Şubat 2017 Cuma 18:13
  • Kbü, Yenice’de İstişare Yaptı17 Şubat 2017 Cuma 18:13
  • Başkan Alıcık’ı Dayanışma Gecesine Davet Ettiler17 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Ak Partili Vekiller Vatandaşlarla Biraraya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Keçiören Dezavantajlı Kadınlara İstihdam İmkanı17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Çankaya’da Dönem Mimarisi Sergisi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Küba’nın Efsane Lideri Fidel Castro’nun Adı Çankaya’da17 Şubat 2017 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti