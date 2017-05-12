Kenan Sofuoğlu’nun Paylaştığı Videodaki Ayrıntı Takipçileri Tarafından Büyük Beğeni Topladı

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yarışlara katıldığı gezici karavanının içini gösteren "Knn54 Yarış Ofisi" adlı bir videoyu sosyal medya...

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yarışlara katıldığı gezici karavanının içini gösteren "Knn54 Yarış Ofisi" adlı bir videoyu sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Sofuoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.

Yarışlara katıldığı alanda gezici karavanının içini gösteren "Knn54 Yarış Ofisi" isimli videoyu sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta yayınlayan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun paylaşımı takipçileri tarafından kısa süre içerisinde büyük beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu. Sofuoğlu'nun karavanının içini gösteren o videosunda; özel yarış giysiler ve botlarının bulunduğu karavanın baş köşesinde Türk bayrağı ve sandalyenin üzerindeki katlanmış seccade, takipçileri tarafından dikkat çekerek büyük beğeni topladı.