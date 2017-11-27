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KENAN YELEK KAÇAN GOLLERE YANIYOR

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KENAN YELEK KAÇAN GOLLERE YANIYOR
Çarşambaspor Teknik Direktör Kenan Yelek, Fatsa Belediyespor maçını değerlendirerek yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Lider Fatsa Belediyespor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Çarşambaspor’da Teknik Direktör Kenan Yelek,  Maçın geneline baktığımız zaman iyi bir kadroya sahip olan rakibimize karşı her iki yarıda yakalamış olduğumuz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Rakip takım ise bizim karşımızda buluğu gol pozisyonlarını değerlendirmesini bildi. Kazanacağımız maçı kaybettiğimiz için üzgünüz ”diye konuştu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Çarşambaspor’un yerinin üst ligler odluğunu hatırlatan Yelek, ”Bu takımın 3. yada ikinci ligde mücadelme etmesi gerekiyor. Bu arada hafta sonu yapacağınız Görelespor maçının hazırlılarına başladık. Lider Fatsa Belediyespor karşısında kaybettiğimiz iki puanı telafi etmek için mücadele edeceğiz. Takımımızda sakat olan kalecimiz Kadir Tütüncü’nün dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor ”dedi.  Köksal ÖNER

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