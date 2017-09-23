Kendi Günlerinde Unutulmadılar

Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde bakım gören 30 yaşlı, kendi günlerinde unutulmadı.

Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde bakım gören 30 yaşlı, kendi günlerinde unutulmadı.

Nazilli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nde, Başkan Haluk Alıcık'ın katılımıyla, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Nazilli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 21 Eylül Alzheimer Günü'nde, Nazilli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezindeki hastaların yanlarında oldu. Nazilli Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan etkinliğe, Başkan Alıcık'ın yanı sıra İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulgani Kavak, Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. İrfan Özbek, hasta yakınları ve merkez çalışanları katıldı. Gerçekleşen etkinlikte hastalar ve hasta yakınları çalınan müziklere eşlik ederek dans edip oynadı.

Belediye Başkanlığı süreci boyunca en önemli projelerinin arasında yer alan Alzheimer Merkezinin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "İnsana yapılan hizmetler çok önemli. Nazilli'de hastalığın tedavisi için yapılan çalışmalara ve sağlıklı yaşlanmaya büyük önem veriyoruz. Bu gördüğünüz tesisi yapmamızdaki en önemli sebep de bu idi. Buradaki hastalar, aileleriyle birlikte sabah evlerinden servisle alıyoruz. Merkezimizde sabah sporlarını yaptıktan sonra, sabah kahvaltılarını yapan hastalarımıza zihinsel ve Psikomotor Aktiviteler adı altında, kesme yapıştırma, boyama, eşleştirme çalışmaları, sayısal aktiviteler gibi çalışmalar yaptırılıyor. Hastalar için dinlenme odaları var. Otururken yorulan hastaların gidip yatabiliyor. Bu merkezde hiç bir maddi kazanç elde etmek durumunda değildir. Bu hizmeti tamamen ücretsiz veriyoruz. Onlar bizim büyüklerimiz, değerlerimiz. Allahü Teala "Yaratılmışların en güzeli insan" demiştir. O yüzden vatandaşlarımıza hizmet etmek boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Aldülgani Kavak, " Buraya gelen Alzheimer hastaları yapmış oldukları etkinlikler ve faaliyetlerle hem hoşça vakit geçiriyorlar. Hem de aileleri birkaç saatliğine olsa, bu kişileri bir merkeze emanet ettiklerinden dolayı kendileri de rahat ediyor. Hiç olmasa günlük aktivitelerine devam ediyorlar. Bu nedenle bu hizmeti sağlayan belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Nazilli Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü İrfan Özbek, Alzheimer Merkezi'nin 6 yıldır faaliyet gösterdiğini, çeşitli etkinliklerle hastalara moral ve motivasyon kazandırdıklarını belirtti. Özbek konuşmasını devamında; " Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Bu konuda Alzheimer merkezi olarak etkinlik planlandık. Bugün aileler ve hastalarımızla birlikte hep beraber buradayız. Nazilli'deki Alzheimer Merkezi 2011 yılında kuruldu ve bütün Türkiye'ye örnek oldu. Burada 30'a yakın hastamız ile devam ediyoruz. Hafta'nın 3 günü belirli gruplarla 12 ile 15 arası hasta alıyoruz, bu hastaların bakımlarını, eğitimlerini yine aynı şekilde ailelerinin eğitimleri insanlara yardımcı olmak adına Nazilli Belediyesi ücretsiz olarak karşılıyor" diye konuştu.