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Kendilerini Uyaran İki Genci Bıçaklayan Suriyeliler Yakalandı

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Kendilerini Uyaran İki Genci Bıçaklayan Suriyeliler Yakalandı
Konya'da ücret vermeden tramvaya binmek isterken kendilerini uyaran iki kişiyi ağır yaralayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da ücret vermeden tramvaya binmek isterken kendilerini uyaran iki kişiyi ağır yaralayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 18 Şubat Cumartesi gün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan tramvay durağına gelen 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz K. gişelerden kart okutarak geçti. Bu sırada F.O. ve Oğuz K. kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli iki kişiyi uyardı. Bunun üzerine Suriyeli şahıslar ile F.O. ve Oğuz K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.O. sırtından, Oğuz K. ise karın boşluğundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası yaralanan F.O. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz K. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için detaylı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri elde edilen deliller doğrultusunda olayın şüphelilerinin, M.H.K.(16) ve M.A.(15) olduklarını belirledi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Çocuk Şubeye teslim edildi.

Kendilerini Uyaran İki Genci Bıçaklayan Suriyeliler Yakalandı

Kendilerini Uyaran İki Genci Bıçaklayan Suriyeliler Yakalandı

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