Kendine Polis Süsü Veren Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Fatih'te telefonda kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşlardan para ile değerli eşyalar isteyen dolandırıcı yakalandı.

Fatih'te telefonda kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşlardan para ile değerli eşyalar isteyen dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcının bir mağdurdan aynı yöntemle 500 bin TL aldığı, bir kadının ise bin 50 dolarını ve kolundaki altın saatini aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı ve vatandaşlardan para ile değerli eşyalar istediği iddia edilen Bekir B.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Fatih ilçesi Horhor İskenderpaşa Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. 12 suçtan sabıkası olan Bekir B.'nin sorgusunda 27 Temmuz 2017 tarihinde Mehmet B.D.'yi rastgele telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığını söyleyerek, "Terör örgütüne banka hesabınızdan para aktarıldığını tespit ettik. Bütün paranızı ve evde bulunan ziynet eşyalarınızı geçici olarak bize vermeniz gerekiyor. Biz size sonra bunları geri vereceğiz" diyerek kandırdığı öğrenildi. Telefonda konuştuğu kişiyi polis sanan Mehmet B.D.'nin yaklaşık 500 bin lira değerinde 122 bin dolar, 9 bin lira ve yaklaşık 31 bin liralık ziynet eşyasını bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiği belirlendi. Zanlının Beykoz'da Hatice Ö. adlı bir kadına da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edildi. Hatice Ö. ile de sokakta buluşan zanlının kadının bin 50 dolar ile altın saatini aldığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlının dolandırıcılık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, zanlının bir kadını takip ettiği, içinde para dolu poşeti aldığı ve sürekli telefonla konuştuğu anlar yer alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bekir B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.