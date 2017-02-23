  • BIST 88.531
  • Altın 142,493
  • Dolar 3,5900
  • Euro 3,7896
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Kendini Alt Geçide Atarak, İntihara Kalkıştı

» »
Kendini Alt Geçide Atarak, İntihara Kalkıştı
Adana'da kendini köprüden alt geçide atarak intihara kalkışan kadın ağır yaralandı.

Adana'da kendini köprüden alt geçide atarak intihara kalkışan kadın ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin H. (26), adlı kadın, Dörtyol kavşağında yaya yolunda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, kendini Dörtyol alt geçidine attı. Düşmenin etkisiyle Selin H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selin H.'yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Selin H.'nin hayati tehlikesinin olduğunu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

Kendini Alt Geçide Atarak, İntihara Kalkıştı

Kendini Alt Geçide Atarak, İntihara Kalkıştı

Kendini Alt Geçide Atarak, İntihara Kalkıştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aliağa‘da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:53
  • Köpeklerin Kovaladığı Kuzuyu Dak Kurtardı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:48
  • Ağırlanma Ve Konaklama Teknolojileri Fuarı Kuşadası’nda Açıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:38
  • Hastane Bahçesinde 300 Fidan Toprakla Buluştu22 Şubat 2017 Çarşamba 18:13
  • Sargın’dan Yeni Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti22 Şubat 2017 Çarşamba 18:08
  • Akyazı’da Kırsal Kesimde Bulunan Okulların Kapatılması Planlanıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
  • Umke Ekibine Teşekkür22 Şubat 2017 Çarşamba 17:53
  • Karesi’de Hem Konser, Hem Film Festivali22 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
  • Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:43
  • Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti