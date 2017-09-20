Kendini Komiser Diye Tanıtan Kişi Tarafından 45 Bin Tl Dolandırıldı

Eskişehir'de bir şahsı kendisini telefonla arayıp komiser olarak tanıtan kişi tarafından 45 bin TL dolandırıldı.

Eskişehir'de bir şahsı kendisini telefonla arayıp komiser olarak tanıtan kişi tarafından 45 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezinde meydana geldi. K.B. (62) isimli vatandaş ile ev telefonundan iletişime geçen bir kişi kendisini komiser olarak tanıttı. Yaşlı vatandaşın bilgilerini alarak hesabından 45 bin lira çekildiğini söyleyen dolandırıcı şahıs, eve gelen kişiye paranın verilmesini istedi. Şahsın talimatları ile bankadan 45 bin lira çeken yaşlı adam, evine gelen erkek şahsa kapıdan parayı teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.B., şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.