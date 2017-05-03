KENDİNİZE GELİN BEYLER!

Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla tehlike çemberi içerisinde kalan Samsunspor’da moraller bozuk. Karamsar tabloyu dağıtmak için taraftarlar futbolcular ve teknik heyete güvendiklerini belirterek destek verdi

Ligde kritik son üç haftaya giren Samsunspor’da futbolculara ve teknik heyete olan güvenlerini dile getiren taraftarlar, “Artık kendinize gelin. Biz her zaman olduğu gibi iyi günde de zor günde de sizin yanınızdayız. Birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bize 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik gibi güzel bir seri yaşatan teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Kalan 3 maçta da aynı performansı saha içinde göstereceklerine eminiz” dedi.

DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Ligde artık telafisi olmayan üç hafta oynayacaklarını hatırlatan taraftarlar, futbolculardan da kendilerini toparlamaların ve bu maçlara konsantre olmalarını istedi. Pazar günü oynanacak olan Giresunspor maçıyla birlikte Göztepe ve Bandırma maçlarından 9 puan çıkarabilecek kapasitede olduklarına inandıklarını ifade eden Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, ligin ikinci yarısına olağanüstü bir başlangıç yapan takımlarının daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

GİRESUN MAÇI PAZAR GÜNÜ

Deplasmanda Eskişehirspor’a farklı mağlup olan Samsunspor, Pazar günü 19 Mayıs Stadı’nda Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Beyazlı ekibin kümede kalma adına çıkacağı kritik mücadele saat 16.00'da start alacak.