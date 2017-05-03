  • BIST 93.863
  • Altın 140,740
  • Dolar 3,5356
  • Euro 3,8589
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

KENDİNİZE GELİN BEYLER!

»
KENDİNİZE GELİN BEYLER!
Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla tehlike çemberi içerisinde kalan Samsunspor’da moraller bozuk. Karamsar tabloyu dağıtmak için taraftarlar futbolcular ve teknik heyete güvendiklerini belirterek destek verdi

Ligde kritik son üç haftaya giren Samsunspor’da futbolculara ve teknik heyete olan güvenlerini dile getiren taraftarlar, “Artık kendinize gelin. Biz her zaman olduğu gibi iyi günde de zor günde de sizin yanınızdayız. Birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bize 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik gibi güzel bir seri yaşatan teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Kalan 3 maçta da aynı performansı saha içinde göstereceklerine eminiz” dedi.

DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
Ligde artık telafisi olmayan üç hafta oynayacaklarını hatırlatan taraftarlar, futbolculardan da kendilerini toparlamaların ve bu maçlara konsantre olmalarını istedi. Pazar günü oynanacak olan Giresunspor maçıyla birlikte Göztepe ve Bandırma maçlarından 9 puan çıkarabilecek kapasitede olduklarına inandıklarını ifade eden Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, ligin ikinci yarısına olağanüstü bir başlangıç yapan takımlarının daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

GİRESUN MAÇI PAZAR GÜNÜ
Deplasmanda Eskişehirspor’a farklı mağlup olan Samsunspor, Pazar günü 19 Mayıs Stadı’nda Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Beyazlı ekibin kümede kalma adına çıkacağı kritik mücadele saat 16.00'da start alacak.

giresun-samsun.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ŞAMPİYON YEMEKTE BULUŞTU03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:23
  • Ateşe düştük03 Mayıs 2017 Çarşamba 00:04
  • Samsunsporlu Enes İslam, Avrupa Şampiyonası’nda03 Mayıs 2017 Çarşamba 00:03
  • Kader, Kalpar’la karşı karşıya getirdi03 Mayıs 2017 Çarşamba 00:02
  • BUNUN ADI REZALET: 6-102 Mayıs 2017 Salı 20:23
  • SAMSUNSPOR PFDK'YA SEVK EDİLDİ02 Mayıs 2017 Salı 19:54
  • ÜZERİMİZE OYUNLAR OYNANIYOR02 Mayıs 2017 Salı 19:22
  • SPOR VAR ENGEL YOK02 Mayıs 2017 Salı 19:19
  • 9 milyonluk tecrübe02 Mayıs 2017 Salı 00:02
  • GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ ESKİŞEHİR'DE02 Mayıs 2017 Salı 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti