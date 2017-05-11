  • BIST 95.927
  • Altın 140,511
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,8904
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Kendisini Aldatan Karısını Bıçaklayan İşitme Engelli Sanığa 3 Yıl Hapis

» »
Kendisini Aldatan Karısını Bıçaklayan İşitme Engelli Sanığa 3 Yıl Hapis
Kayseri'de kendisini aldatan karısını meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaralayan işitme engelli sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de kendisini aldatan karısını meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaralayan işitme engelli sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendi

6 Mart 2017'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre işitme engelli K.D. ile kendisi gibi işitme engelli olan eşi F.D.'nin başka erkeklerle aldattığından şüphelendi. Eşinin cep telefonunda erkeklerle çıplak fotoğrafını yakalayan K.D. ile F.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.D. mutfakta meyve bıçağı ile eşi F.D.'yi karnından bıçakladı. Gözaltına alınan K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık K.D. ile avukatı hazır bulunurken, mağdur F.D. duruşmaya katılmadı.

"Çıplak fotoğraflarını yakaladım"

İşitme engelli olan sanık K.D., tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde karısını iki kişi ile yakaladığını, karısının cep telefonunda da çıplak fotoğrafları bulduğunu söyleyerek, kızgınlıkla bıçakladığını belirtti.

Tutuklu sanık tahliye oldu

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.D.'ye tahrik altında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, K.D.'yi tahliye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü11 Mayıs 2017 Perşembe 13:18
  • ‘İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki’ Projesi Ekibinden Fransa Ziyareti11 Mayıs 2017 Perşembe 13:18
  • 10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü11 Mayıs 2017 Perşembe 13:18
  • Eski Ak Parti Milletvekili Celal Erbay’ın Acı Günü11 Mayıs 2017 Perşembe 13:18
  • Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 13:18
  • İzmir’in Alışveriş Merkezleri Anneler Gününe Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, Meslek Sahiplerinin Kendi Alanında İş Yapmasını İstiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti