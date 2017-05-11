Kendisini Aldatan Karısını Bıçaklayan İşitme Engelli Sanığa 3 Yıl Hapis

Kayseri'de kendisini aldatan karısını meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaralayan işitme engelli sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de kendisini aldatan karısını meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaralayan işitme engelli sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendi

6 Mart 2017'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre işitme engelli K.D. ile kendisi gibi işitme engelli olan eşi F.D.'nin başka erkeklerle aldattığından şüphelendi. Eşinin cep telefonunda erkeklerle çıplak fotoğrafını yakalayan K.D. ile F.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.D. mutfakta meyve bıçağı ile eşi F.D.'yi karnından bıçakladı. Gözaltına alınan K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık K.D. ile avukatı hazır bulunurken, mağdur F.D. duruşmaya katılmadı.

"Çıplak fotoğraflarını yakaladım"

İşitme engelli olan sanık K.D., tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde karısını iki kişi ile yakaladığını, karısının cep telefonunda da çıplak fotoğrafları bulduğunu söyleyerek, kızgınlıkla bıçakladığını belirtti.

Tutuklu sanık tahliye oldu

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.D.'ye tahrik altında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, K.D.'yi tahliye etti.