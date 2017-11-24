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Kendisini İntihardan Vazgeçiren Sevgilisine Sarılıp Ağladı

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Kendisini İntihardan Vazgeçiren Sevgilisine Sarılıp Ağladı
Burdur'da bir genç, sevgilisiyle kavga edince, otoparkın en üst katında intihara teşebbüs etti.

Burdur'da bir genç, sevgilisiyle kavga edince, otoparkın en üst katında intihara teşebbüs etti. Olay yerine çağrılan sevgilinin ikna ettiği genç, aşağıya inince kız arkadaşına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, H.K. (19), kız arkadaşı ile kavga etti. Kız arkadaşından ayrılmak istemeyen H.K, sinirlenerek Burdur Belediyesine ait katlı otoparkın en üst katına çıktı. Parmaklıklardan sarkan H.K.'yı görenler, 112'yi arayarak ihbar etti.

Burdur polisi olay yerini güvenlik çemberine alırken 112 acil servis ekipleri ve Burdur itfaiyesi de hazır bulundu. Parmaklıklardan sarkan H.K.'yı, babası, ağabeyi, polis memurları ve itfaiyeciler ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan H.K'nın daha sonra kız arkadaşı çağrıldı. Kız arkadaşıyla konuşturulan H.K., dalgın olduğu bir anda polis ekipleri ve itfaiyeciler tarafından kaldırılarak, parmaklıklardan alındı. Kurtarılan H.K., kız arkadaşına sarılarak, ağladı. Genç aşık, 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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