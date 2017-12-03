  • BIST 103.559
  • Altın 161,338
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Kendisini Kurtarmaya Çalışan Polislere Zor Anlar Yaşattı

» »
Kendisini Kurtarmaya Çalışan Polislere Zor Anlar Yaşattı
Kütahya'da tarihi surların bulunduğu bölgeye düşen alkollü şahıs, kendisini kurtarmaya gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kütahya'da tarihi surların bulunduğu bölgeye düşen alkollü şahıs, kendisini kurtarmaya gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar polise, surların alt kısmında bir şahsın düştüğünü ve kurtarılmayı beklediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servisi ekipleri, şahsın düştüğü bölgeye güçlükle ulaştı. O.A. (31) isimli şahıs, bir takım problemlerinin olduğunu ve düştüğü bölgeden aşağıya inmeyeceğini söyledi. Polis, alkollü şahsı ikna edebilmek için uzun süre dil döktü.

Polis ve sağlık ekipleri daha sonra şahsı sedye almak istedi. Bu arada, polis ile şahıs arasında arbede yaşandı. O.A., polisin sabırlı tutumuna rağmen hakaret ve tehditlerine bir süre daha devam etti. Polis daha sonra şahsa biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Kelepçelenen O.A., surların bulunduğu bölgeden aşağıya indirildi.

O.A., pişman olduğunu belirterek, "Polisimizden ve devletimizden özür diliyorum" dedi.

Ambulansa binmeyi kabul etmeyen O.A., polis aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 20:43
  • Sinop’ta 2 Katlı Ev, Samanlık Ve Ahır Yandı03 Aralık 2017 Pazar 20:38
  • E-5’te Zincirleme Kaza03 Aralık 2017 Pazar 20:18
  • Saruhanlı’da Trafik Kazası: 1 Ölü03 Aralık 2017 Pazar 20:08
  • E-5 Okmeydanı Mevkii Ankara İstikametinde Meydana Gelen Zincirleme Kaza Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Meydana Geldi. Trafik Durma Noktasına Gelirken, Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor.03 Aralık 2017 Pazar 19:38
  • Düğün Gününde Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi03 Aralık 2017 Pazar 19:28
  • İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 19:18
  • Bolu’da Trafik Kazası: 5 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 19:18
  • Yalova’da Anne İle Kızına Minibüs Çarptı: 2 Ölü03 Aralık 2017 Pazar 19:13
  • Oğluyla Tartışırken Patlayan Av Tüfeğiyle Vuruldu03 Aralık 2017 Pazar 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti