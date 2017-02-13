'Kent bilgi sistemi yok'

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, kentte alt yapı tesislerinin ortaya koyulduğu kent bilgi sistemi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ekiplerinin viyadük çalışmasında SAMGAZ'a ait ana dağıtım borusunu delmesi sonrasında kentin büyük bir faciadan döndüğünü vurguladı. 'Samsun'u Allah korudu' diyen Memişoğlu; "Kazanın olduğu yerin 100 metre ilerisinde akaryakıt istasyonu var. Kazanın olduğu yer akıcı bir trafiğin olduğu alan. Faciadan dönüldü. Samsun'da alt yapı tesislerinin belirtildiği ve ortaya koyulduğu kent bilgi sistemi ne yazıkki yok. Bu büyük bir eksiklik. Alt yapı Samsun'da Allah'a emanet durumda. Gördüğünüz gibi karayolları ekibi karayolunda fore kazıklarının çakılması esnasında ana boru hattını delebiliyor.Bu bir örnek şimdi herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Kent bilgi sisteminin vakit geçirilmeden oluşturulması gerekiyor. Her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz" dedi.