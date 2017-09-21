Kent Estetiğine Kadın Eli

Samsun'un estetik ve görselliği yüksek bir hale gelmekte olduğunu ifade eden Karadeniz Bölgesi'nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak,...

Samsun'un estetik ve görselliği yüksek bir hale gelmekte olduğunu ifade eden Karadeniz Bölgesi'nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, şehre kadın gözüyle bakmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği (KAGİD), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti destekli Kadın Moda Atölyesi Projesi kapsamında Başarılı Kadınlar Rol Model Toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, kadın girişimci adaylarıyla deneyimlerini paylaştı.

Çocukluk yıllarında sokakta oyun oynamak yerine sokakları gezip, evleri, bahçeleri ve insanları inceleme ve 4 metrelik yükseklikten beton zemine atlama gibi ilginç hobileri olduğunu anlatan Zennube Albayrak, hayatı boyunca zor şeyleri yapma gayreti içinde olduğunu söyledi. Albayrak, çizmek, yönlendirmek, uğraş vermek ve gerçekleştirdiği bir şeyi görmekten keyif aldığını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışma hayatında hiçbir zaman "bana ne" demediğinin altını çizen Albayrak, "Görevimi severek yaptım ve "bitti" deyip sırtımı dönmedim. Daha nasıl iyi olabilirdi diye düşündüğüm çok zaman oldu. Kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Her adımı tane tane attım. Ama hiçbir zaman karşılık beklemedim. Hiçbir iş bana zor gelmedi. Her zaman daha ilerisini düşündüm. Samsun'a sıkıntı olan konulara eğilmek en büyük hobim oldu. Önemli bir projemin hayat bulmasının gururunu yaşarken "Genel Sekreter Yardımcısı oldun" dediler. Karadeniz Bölgesi'nin ilk kadın genel sekreter yardımcısı olmuşum. Bu bana daha çok gurur verdi. Zabıta, imar, şehir planlama, emlak ve yazı işleri gibi birimler erkek işi olmasına rağmen bana bağladılar. Bugün bu görevde olmamızın sebebi, sıra dışı yaşayarak çok çalışmak ve ideallerimin arkasından koşmaktır" diye konuştu.

Kadın gözüyle bakarak çalışıyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın "Kent estetiğine kadın gözüyle bak bakalım" talimatının kendisini çok heyecanlandırdığını hatırlatan Albayrak, "Çünkü kadın bakış açısı çok farklı. Onun için de şehrime kadın gözüyle bakarak, kent estetiğini şekillendirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyorum. Şu an şehrimizde büyükşehir belediyesi olarak çiçeğe, ağaçlandırmaya, estetiğe büyük önem veriliyor. Binaları boyuyoruz. Mesela konutlara gidip saksı hediye ediyoruz. Çünkü kente bayan gözüyle bakıyorum. Süslemeye meraklı olduğumuz için şehrimizi de süslemeye çalışıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyorum. Mesela bir bayan sokağa tükürmez, kağıt peçeteyi yere atmaz, araçtan yere bir şey atmaz. Erkeği de kadını da büyüten, eğiten yetiştiren kadındır. O nedenle herkes kadını rol model alıyor. Bunu geliştirirsek daha başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımız misyon değiştirmelidir"

Kadınların kendilerine yükledikleri misyonları değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Zennube Albayrak, "Erkeği de kadını da büyüten, eğiten, yetiştiren kadındır. O nedenle iş hayatına atılmak için öncelikle kendimize acımayı, şanssız görmeyi bir kenara bırakmalıyız. Üretmek, çalışmamak için çocukları, ev işlerini bahane etmemeliyiz. Bir şeyi yaparken diğer taraftan bazı şeyler eksik kalacak diye düşünmemeliyiz. İdeallerimizin peşinden koşarak, sorunları çözmek için kafa yormalıyız. Size ödül verilmesini beklemeyin, ne alacaksanız siz alacaksınız. Kadınlarımız kendilerini kanıtlamayı öğrenmelidir. Şehrimizi çirkinliklerden, ruhsal ve fiziksel olumsuzluklardan kurtaracak kadınlardır. Çamaşır, dış cephe kirlilikleri, temizlik, plastikler, ayrıştırma, sokaklara kağıt mendil atılması gibi çirkinlikleri önleyecek kadınlarımızdır. Pes etmemeli, kurallara uymalı, hep bana mantığını unutmalıyız" ifadelerini kullandı.