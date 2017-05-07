Kent Geneline 90 Kilometre Grup Köy Yolu Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı 2017 programında 90 kilometre grup köy yolu yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı 2017 programında 90 kilometre grup köy yolu yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Kentin dört bir yanında yapılan çalışmalarla yollar konforlu hale getiriliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda 2017 yıl içinde grup köy yolu olarak 90 kilometre yol yapacak. Bu yolların büyük bölümü beton yol olarak gerçekleştirilecek. Seyrek-Sarısu-Kerpe Yolu, Bozburun-Mancarlar-Hacılar Grup Yolu, Çavuşlu- İshakçılar Grup Yolu ve Kısalar-Arpalık- İhsaniye Yolu tamamlanmış olup, İzmit Arızlı-Kabaoğlu Yolu, Davuldere-Sarışeyh Grup Yolu ve Deliveli-Bulduk grup yollarında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında grup yollarında yaklaşık 115 bin metreküp beton kullanılacak.