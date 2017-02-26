  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Kent Kültür Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu ‘Özdemir İnce’

» »
Kent Kültür Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu ‘Özdemir İnce’
Tepebaşı Belediyesi'nin Şair Haydar Ergülen'in yönetiminde sürdürdüğü "Kent Kültür Söyleşileri"nin bu ay konuğu şair, yazar ve gazeteci Özdemir...

Tepebaşı Belediyesi'nin Şair Haydar Ergülen'in yönetiminde sürdürdüğü "Kent Kültür Söyleşileri"nin bu ay konuğu şair, yazar ve gazeteci Özdemir İnce oldu.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci salonunda gerçekleşen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Özdemir İnce'nin Tepebaşı'na uzak bir isim olmadığını vurguladı. Özdemir İnce'nin Şiir Buluşmalarının ilk onur konuğu olduğunu da hatırlatan Başkan Ataç, "Özdemir İnce'yi tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Keyifli bir söyleşi olmasını diliyorum. Söyleşimize katılan tüm dostlarımıza ve Sayın İnce'ye teşekkür ediyorum. Kent ve Kültür Söyleşileri hatırlıyorsunuz Sevgili Oktay Ekinci ile başlamıştı. Kendisini maalesef kaybettik. Bu vesileyle onu bir kere daha anmak istiyorum. Söyleşilerimizi yöneten sevgili dostum Sayın Haydar Ergülen'e de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Nazım Hikmet, dünyanın en iyisi"

Söyleşide konuşan Özdemir İnce ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, Türk Edebiyatı ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, "Türk Edebiyatı'nda bir tek adam vardır. Dünyanın en iyisi Nazım Hikmet'tir. Ondan başka hiç kimse dünya edebiyatında herkesle yarışmış değildir. Kendi çağdaşları arasında en iyidir" açıklamalarında bulundu. Cumhuriyet'in Üç Fedaisi adlı kitabından da bahseden İnce; "Cumhuriyet döneminin en eğitimli, en donanımlı, en namuslu, en fedakâr kadrosu olan Şükrü Saracoğlu-Mahmut Esat Bozkurt-Reşit Galip kuşağına karşı, laik ve demokratik bir devlet kurdular diye, karşı devrimcilerin ve cumhuriyet düşmanlarının amansız bir kini vardır. Bu kinin kaynağı, bu kahramanların kişilik ve temsil ettikleri kimliktedir. Bu insanlar Cumhuriyet'ten önce doğmuştu. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi eğitim ve öğrenim gördüler, Kurtuluş Savaşı'na katıldılar. Hayatın sınavlarından geçtiler başlangıçta tam anlamıyla demokratik olmasa bile onu amaçlayan, hukuku çağdaşlık düzeyine çıkarmak için çaba gösteren, elden geldiğince sosyal ve laik bir cumhuriyet kurdular. Başbakanlık, bakanlık gibi görevlerde bulunmuş olan Cumhuriyet'in Üç Fedaisi'nin kimi öldüğü zaman kira evinde oturuyordu, kiminin de cebinde sadece beş lirası vardı" ifadelerini kullandı.

Kent Kültür Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu ‘Özdemir İnce’

Kent Kültür Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu ‘Özdemir İnce’

Kent Kültür Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu ‘Özdemir İnce’

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimhan Muhtarlar Derneğinden Başkan Millioğulları’na Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 09:58
  • Başkan Doğan, Park Alanındaki Çalışmaları İnceledi26 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Aday Öğretmenlere Hizmet İçi Faaliyet Semineri26 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Büyükşehir’den İnşaat Malzemesi İhalesi26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Kadın Emeği, Zeytinkay’de Hedef Büyüttü26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Çelikcan: "Vatandaşa Sorun Çıkartan Bürokratlar Artık Barınamayacak"26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Barış Fidanları Toprakla Buluştu26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Başkan Doğan’dan İzgaz Müdürüne Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti