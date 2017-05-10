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Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor

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Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor
Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt'taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren...

Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt'taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin gezmek, piknik yapmak için en çok tercih edilen noktası Şair Zihni Kent Ormanı'nda ki çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kent ormanında birden çok alanda çalışma gerçekleştiren ekipler burayı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlıyor.

Her Şeyiyle Eksiksiz Bir Şekilde

Kent ormanında daha önce alan düzleştirme çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim serimi öncesi otomatik sulama sisteminin montaj çalışmalarına başlarken bir yandan da buradaki kameriyelerin etrafına çim parke uygulaması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yol düzenleme çalışması da yapan ekipler, Şair Zihni Kent Ormanı'nı her şeyiyle eksiz bir şekilde yeni sezona yetiştirerek vatandaşların hizmetine sunmak adına yoğun mesai harcıyor.

Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor

Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor

Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor

Kent Ormanı Yeni Sezona İddialı Bir Şekilde Hazırlanıyor

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