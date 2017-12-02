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Kent parkı da iptal oldu

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Kent parkı da iptal oldu
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin davalık Atakum Tarım Meslek Lisesi arazi ile ilgili aldığı Kent Parkı kararını, Samsun İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu.

Samsun'da protokol cami yapılacağı gerekçesiyle Tekkeköy'e taşınan Atakum Tarım Meslek Lisesi arazi ile ilgili olarak  Büyükşehir Belediyesi son olarak belediye meclisinde Kent Parkı kararı almıştı. Okul Aile Birliği'nin ve vatandaşların açtığı birçok davada okulun eski yerine Atakum'a taşınması kararı Büyükşehir Belediyesi tarafından görmezden gelinirken, Kent Parkı kararına Samsun 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme Atakum Tarım Meslek Lisesi'ne alternatif bir alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilmediği, eğitim alanının Kent Parkı'na dönüştürülmesi ile ilgili olarak belediyenin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almadığı tespitlerine yer vererek, telafisi imkansız sonuçlar doğuracağına hükmederek Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Kent Parkı imar planın yürütmesini durdurdu, Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddetti. Zekeriya FIRAT 

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