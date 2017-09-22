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Kent Tarım Hobi Evinde Yeni Dönem 4 Ekim’de Başlıyor

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Kent Tarım Hobi Evinde Yeni Dönem 4 Ekim’de Başlıyor
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2017 Sonbahar "Sebzecilik" eğitim programı 4 Ekim'de başlıyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2017 Sonbahar "Sebzecilik" eğitim programı 4 Ekim'de başlıyor.

Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinde bugüne kadar yüzlerce kursiyere eğitim veren Çankaya Belediyesinde yeni dönem başlıyor. 2017 Sonbahar dönemini 4 Ekim'de verilecek ilk dersle başlatacak Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evinde kurslar yıl boyu devam edecek.

Sebzeye dair her şey

Tüm derslerin uzman eğitimciler tarafından verileceği sebzecilik eğitim programının ilk dersi "Günlük Sebze Hazırlığı ve Bahçe Planlama" olacak. Yedi hafta sürecek eğitimlerin ilk bölümü olan Ekim ayında, "Ispanak, Turp ve Havuç Yetiştiriciliği", "Soğan ve Pırasa Yetiştiriciliği" ve "Aşılama" konuları öğretilecek. Kasım ayındaki eğitimlerde ise "Organik Pazar Gerçekten Organik mi?", "Meyve Ağaçlarında Budama Nasıl Yapılır?", "Gül ve Çalı Grubu Budaması Nasıl Yapılır?" ve "Asma Budaması" konuları işlenecek. Eğitimler, her Çarşamba saat 12.30 ile 14.30 arasında gerçekleşecek.

Eğitimler ücretsiz

Vatandaşların, teorik eğitimlerin ardından mahalle bostanında uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları kursların düzenleneceği Kent Tarım Hobi Evi, Mutlukent Mahallesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu. Eğitimlere, önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının yanı sıra başka mahallelerden de dileyen tüm vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor. Çankaya Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 235 39 73 ya da 458 89 00 / dahili 2452 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi'ne başvurabilirler.

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