KENTİN MERKEZİNE NEFES ALDIRACAK BİR PROJE YÜKSELİYOR

Ünye kent merkezinde yer alan ve eski pazaryeri olarak bilinen alanı esnafla anlaşarak yıkan Ünye Belediyesi, yerine '15 Temmuz Demokrasi Meydanı' inşa ediyor

Ünye kent merkezinde yer alan ve eski pazaryeri olarak bilinen alan yılların getirdiği yıpranma ve hijyen koşullarından uzak görüntüsü ile kent kimliğine yakışmıyordu. Kentsel dönüşüme her fırsatta vurgu yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, burada yeni bir meydan ve açık alışveriş merkezi tarzı bir projenin startını verdi.

ESNAFLA SULH YOLUYLA ANLAŞILDI

Bu alanda bulunan 200'ü aşkın esnafla sulh yoluyla anlaşma sağlayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, esnaflar için eski minibüs garajının bulunduğu alana modern ve bir kapalı çarşı inşa ettirdi. Esnafların bu alan taşınmasıyla 24 dönümlük eski pazaryeri alanı yıkıldı. Esnafların taşındığı yeni kapalı çarşı bölgede örnek gösterilen bir proje olurken, gerek Ünyeliler gerekse dışarıdan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. 246 esnafın faaliyet gösterdiği Yeni Kapalı Çarşı modern mimarisi ile beğeni topluyor.

DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA

Eski Pazaryerinde yapılan yıkımın ardından 24 dönümlük alanın 18 dönümüne yeni meydan ve 6 dönümüne Kültür Sarayı yapılması için start verildi. Ünye'de sorunların aşılması için hukukçu kimliğini sık sık kullanan Belediye Başkanı Çamyar, Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamaya da imza attı. Eski pazaryerinde ortaya çıkarılan 24 dönümlük alanda kültür sarayı yapılacak olan 6 dönümlük alanı Milli Emlak'a satan Başkan Çamyar, buradan elde edilen 40 milyon liralık kaynak ile de Ünye Belediyesi'nin vergi ve SGK borcunu ödedi. Bu girişimle borçsuz bir belediye haline gelen Ünye Belediyesi'nin bu çalışması Türkiye'de birçok belediyeye de örnek oldu.

15 TEMMUZ 2018'E HAZIR

15 milyon liraya yapılacak Kültür Sarayı, 25 milyon liraya yapılacak Yeni Meydan ve Alışveriş Alanı'nın yansı sıra, satıştan elde edilen 40 milyon lira ile bu alandan toplamda 80 milyon liralık değer ortaya çıkarılmış oldu. İhalesi gerçekleştirilen ve altında 400 araçlık kapalı otoparkı da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı inşaat çalışmaları ise hızlı bir şekilde başladı ve devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı inşaatı 15 Temmuz 2018 tarihinde bitirilerek hizmete girecek.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yapımını üstlenen firma yetkilileri ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapım sözleşmesini imzaladı. Hedeflenen projede yer alan otopark ve dükkanların yüzde 42.54'ü Ünye Belediye'sine, yüzde 57.46'sı ise üstlenici firmaya ait olacak.