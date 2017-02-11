  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kentler Hızla Akıllanıyor

» »
Kentler Hızla Akıllanıyor
Amerilka Birleşik Devletlerinin orta kısmında bulunan Kansas City "transit ülke" yakıştırmasından kurtuluyor.

Amerilka Birleşik Devletlerinin orta kısmında bulunan Kansas City "transit ülke" yakıştırmasından kurtuluyor.

Kansas City, son dört yılda elli farklı noktaya ücretsiz wi-fi, 125 led sokak lambası gibi, adını duyuracak bir çok akıllı kent projesine milyonlarca dolar ayırdı. Kentin Arge Departman Müdürü Bob Bennett, gelecek beş yılın sonunda dünyanın en akıllı kentine sahip olacaklarını iddia etti.

Temmuz 2015'de yapay zeka şirketi Cisco ile bir ortaklık kuruldu. Her iki taraf da, kent ulaşımını geliştirmek adına toplamda 15 milyon dolar harcamada bulundu. İkili, daha sonra anlık (canlı) harita uygulamasını hayata geçirmek için veri yönetimi şirketi Xaqt ile iş birliğine gitti. Harita, mevcut boş park alanlarını, tramvayın an itibariyle konumunu, trafiğin en yoğun olduğu saatleri ve belli bir noktadaki araç sayısını gösterebiliyor. Ayrıca anlık güncellemeler sayesinde, en ideal ulaşım alternatiflerini belirlemeyi sağlıyor.

Tramvay hattı 2016 Mayıs ayında ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. 72 kilometre bölü saat(km/s) hıza ulaşabilen tramvaylar ayrı bir yolda gitmeyip, taşıtların kullandığı güzergahı kullanıyor ve şehrin merkezinden başlayan 3 kilometrelik bir hatta hizmet veriyor. Kentin bir sonraki projesi ise, 15 kilometrelik bir hatta sahip hybrid otobüsleri hizmete geçirmek.

Yetkililer, bu projelerin kentte hayatı kolaylaştırdığını ve trafiği rahatlattığını söylüyor. Kentte ayrıca, çok hızlı olan "Google Fiber" interneti hayata geçirmek için çalışmalar devam ediyor. Google Fiber, saniyede 1 gigabit'e varan hızlara kadar çıkabiliyor ki bu da ortalama bir Amerikan tüketicisinin sahip olduğu imkanlardan yüz kat daha hızlı olması demek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, Yeni Bir Seyahat Yasağı Çıkarmayı Düşünüyor11 Şubat 2017 Cumartesi 15:23
  • Danimarka’da Videolu İş Başvurusu Dönemi Başlıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Pentagon: "Deaş’ın Eylemcilerinden Reşid Kasım, Musul’da Öldürülmüş Olabilir"11 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Elam, Türk Eserlerinin Bakım Ve Onarımına İlişkin Ödeneğin İptal Edilmesini İstedi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
  • Kıbrıslı Türklere Yapılan Saldırılar Rum Basınında11 Şubat 2017 Cumartesi 12:43
  • Yeni Zelanda’da Karaya Vuran Pilot Balinalardan 100’e Yakını Kurtarıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Bm: Husiler Yemen’de Sivilleri Kalkan Olarak Kullanıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:33
  • Kırgız Ana Muhalefet Lideri Tekebayev, Kıbrıs’ta Devrik Lider Bakiyev’le Görüştü11 Şubat 2017 Cumartesi 10:33
  • Patani Yetimleri Türkiye’den Yardım Bekliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • Filipinlerde 6.5 Büyüklüğünde Deprem11 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti