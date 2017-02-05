Kepez Belediyesi Pazarlara ‘Sicil Takip Sistemi’ Getiriyor

Kepez Belediyesi, meclis kararıyla vatandaşlara güvenli bir ortamda kaliteli ve hijyenik bir hizmetin vermek için pazarcı esnaflara yönelik "esnaf sicil takip...

Kepez Belediyesi, meclis kararıyla vatandaşlara güvenli bir ortamda kaliteli ve hijyenik bir hizmetin vermek için pazarcı esnaflara yönelik "esnaf sicil takip sistemi" oluşturdu.

Belediye, istismara açık alanlardan biri olan semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafın nerede ve nasıl çalıştığını "esnaf sicil takip sistemi" belirleyecek.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (AESOB) işbirliği başlatılan proje, yasal altlığının oluşturulması için Kepez Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında görüşüldü.

Sistem için komisyon kuruldu

Esnaf sicil takip sisteminin oluşturulması için meclis üyelerinden 5, AESOB'dan 2 temsilci olmak üzere 7 kişiden oluşan "Esnaf Sicil Takip Komisyonu" kurulması talebi oy birliği kabul edildi. Meclis, komisyondaki 2 AESOB üyesinin belirlenmesi için de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye yetki verdi. Komisyonun meclis üyeleri Bahattin Bayraktar, Musa Batu, Mehmet Yarbaş (Ak Parti), Adem Çelik (MHP) ve Erdoğan Yarbaş (CHP) isimlerinden oluştu.

Güvenli ve hijyenik pazar

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaf sicil takip sistemini, semt pazarlarında verilen hizmetin daha güvenli ortamda kaliteli ve hijyenik şekilde vatandaşa sunulması amacıyla kurduklarını söyledi. Bu sistemle, pazarcı esnafının nerede, nasıl çalıştığını belirleyeceklerini aktaran Tütüncü, "Pazar yerleri, kötü niyetli insanların en çok istismar ettiği yerlerden birisi. Bu istismar kanallarını kapatmak, kimin nerede, ne şekilde mesleki faaliyetini devam ettiğini belirlemek için esnaf sicil takip sistemi oluşturduk." diye konuştu.

Antalya'da ilk olacak

Kepez'deki semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafın, kayıtlarını oluşturacakları sicile geçireceklerini aktaran Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Böylelikle pazar yerlerinde hem kamu güvenliğini sağlayacağız hem de esnaflarımızın sağlıklı çalışmalarını sürdürmesini sonuçlayacağız. Bu Antalya'nın ilçeleri arasında ilk uygulama olacak. Bileceğiz ki, hangi pazar yerinde kimler çalışıyor? Kimler esnaf odasına kayıtlı? Böylece belediyemizin tapu sicili gibi nitelikli bir pazar yeri envanteri oluşacak. Antalya Pazarcılar Odası ve AESOB ile müşterek bir protokol yaparak en kısa zamanda bu çalışmayı tamamlayacağız."