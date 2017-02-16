Kepez Belediyesi Yeni Semt Pazar Yerleri Oluşturuyor

Kepez Belediyesi, sokak aralarına kurulan pazarları kaldırarak yerlerine sabit semt pazarı inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, sokak aralarına kurulan pazarları kaldırarak yerlerine sabit semt pazarı inşa ediyor. 5 Mahallede yapımı tamamlanan sabit semt pazarı, iki Mahalleye daha kurulacak.

Kepez Belediyesi, "Pazar Yerleri Yönetmeliği" kapsamında sokaklara kurulan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen semt pazarlarını kaldırıyor. Kaldırılan semt pazarları da imar planındaki pazar alanına taşınıyor.

Bu kapsamda Ahatlı, Esentepe, Mehmet Akif Ersoy-Sütçüler, Düdenbaşı ve Altıayak Mahallelerinde kurulan sokak pazarlarının yerine sabit semt pazarları inşa edildi. 2 erkek, 1 bayan ve 1 bedensel engelli olmak üzere 4 adet tuvaletin bulunduğu sabit semt pazarlarının zeminde 600 ile 700 ton arasında sıcak asfalt kullanılıyor.

Beşkonaklılar ve Kütükçü de pazar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Beşkonaklılar ve Kütükçü Mahallelerinde sokak arasına kurulan semt pazarlarını kaldırarak, yerlerine sabit semt pazarı yapacaklarını söyledi. Tütüncü, "Kepez'de artık sokak pazarlarını ortadan kaldırıyor ve yerlerine modern pazarlar yapıyoruz. İki mahallemizde sokak arasına küçük pazarlar kuruluyordu. Yeni yatırımla hem pazarın alanını büyütüyoruz hem de vatandaşlarımıza, esnafımıza modern bir semt pazarı hizmeti sunuyoruz" dedi.

Tütüncü, ileri tarihlerde sabit semt pazarlarının da üzerini kapatacaklarını ifade etti.

Şafak'a yürüyen merdivenli pazar

Kepez Belediyesi ve Antalya Semt Pazarcıları Odası işbirliği yapılacak olan 2 katlı, yürüyen merdivenli ve ihale bedeli 5 milyon TL olan Şafak Kapalı Pazarı'nın temeli geçtiğimiz günlerde atılmıştı.

Başkan Hakan Tütüncü, 1 hizmet döneminde Yeni Mahalle'ye, belediye eliyle maliyeti 5 milyon lira olan kapalı semt pazarı inşa etmişti.