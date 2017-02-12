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Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt

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Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tarihi Kındıra Yolu'nun alt yapı ve asfaltını güçlendirerek ömürlük bir yol haline getirdiklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tarihi Kındıra Yolu'nun alt yapı ve asfaltını güçlendirerek ömürlük bir yol haline getirdiklerini söyledi.

Kepez Belediyesi, yaklaşık 1 asırdan beri Antalya'ya hizmet veren ve alt yapısı kullanılamaz hale gelen Kındıra Yolu'nda başlattığı yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Güçlendirme çalışması, Varsak bölgesinden şehir merkezine ulaşımı sağlayan tarihi yolun 1700 metrelik bölümünde yapıldı. Yolun hizmet veremez hale gelen ve küçük çukurların oluştuğu asfaltı kaldırıldı.

Alt yapıyla ilgili toprak işlerinin yapılmasından sonra 25 metre genişliğindeki tarihi Kındıra Yolu'nun 1700 metrelik bölümüne, 1 milyon 500 bin TL tutarında 10 bin ton asfalt döküldü. Yol çizgi çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

"100 yıllık bir yol"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tarihi yolda incelemelerde bulundu. Kındıra Yolu'nun, bölge ve Antalya için tarihi bir ulaşım aksı olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, şunları söyledi: "Bu yol, eskiden Yörüklerin göç yolları üzerinde bulunan 100 yıllık bir yol. Daha sonrası Kındıra Yolu, Kepez'i köylere, Korkuteli'ne, Burdur ve Ankara istikametine bağlayan bir yol olarak hizmet vermiş."

Tütüncü, dik bir rampaya sahip olan yolun tonajlı araçlar tarafından çok kullanılmasının yolu deforme ettiğine değinerek, "Bu yolun asfaltını daha öncede yapmıştık. Yaptığımız yol yine bozulmuştu. Bu sefer evladiyelik bir yol inşa ettik. Son derece güçlü bir alt yapı yaptık ve kalınca bir asfalt döktük. Buraya yaptığımız asfalt şöyle 25-30 yıl ömürlük olacak. Kındıra Yol'u ömürlük bir yol oldu. Hemşerilerimiz patates tarlası gibi bir yoldan değil daha düzgün bir yoldan ulaşımlarını sağlayacaklar"dedi.

"Kepez'in yolları konforlu"

Amaçlarının konforlu bir şehir meydana getirmek olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Medeniyetin ölçüsü yollardaki konfordur. Kepez'in yolları günden güne daha konforlu hale geliyor. Bu da Kepez'in gelişim trendinin yüksek olduğu ile alakalı önemli bir fikir veriyor"ifadelerini yer verdi.

Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt

Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt

Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt

Kepez Belediyesi’nden Tarihi Kındıra Yolu’na Ömürlük Asfalt

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