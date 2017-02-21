Kepez-santral’in Ağaçları Koruma Altında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek bir çalışma ile hak sahiplerinin bahçelerindeki 11 bin ağacı kesmeyip,...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek bir çalışma ile hak sahiplerinin bahçelerindeki 11 bin ağacı kesmeyip, tekrar yaşatmak üzere koruma altına aldı. Üzerlerine metal plakalarla kime ait olduğu yazılan ağaçlar, proje kapsamında oluşturulacak 260 dönümlük Antalya'nın en büyük parkında yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal ve çevre hassasiyeti ile de ön plana çıkıyor. Yıkım işlemlerini neredeyse tamamlamak üzere olan ANTEPE A.Ş., çalışmalar esnasında vatandaşların ağaçlarıyla ilgili üzüntü duyması üzerine dönüşüm alanında, yeşili koruyan örnek bir çalışma yürüttü. Yıkım çalışmalarını 3 ay gibi kısa sürede bitiren ekipler, bu esnada vatandaşın bahçelerine kendi elleriyle diktikleri ve yıllardır özenle yetiştirdiği ağaçları farklı bir uygulama ile koruma altına aldı.

Önce budandı sonra taşındı

Kepez- Santral bölgesinde bulunan ve yıkımı gerçekleşen 3 bin 227 evin bahçesinde bulunan ağaçlar kesilmeyerek, tekrar yaşatılmak üzere taşındı. Transplantasyon (organik nakil) işlemi öncesi ağaçlar budandı. Daha sonra hassas bir şekilde ağaçlar yerlerinden sökülerek, oluşturulan fidanlığa taşındı. Ağaçların budanan yerlerine dış etkenlerden zarar görmemesi için aşı macunu uygulanarak, koruma altına alındı.

İsimler hatıra ormanında ölümsüzleşecek

Ağaçlara, hangi evin bahçesinden söküldüğünü gösteren analiz numarası ve ev sahibinin ismini belirten plakalar takıldı. Ağaçlar, daha sonra proje içinde yer alan 260 dönümlük Antalya'nın en büyük parkında değerlendirilecek. Hak sahiplerinin isimlerinin yazıldığı metal künyeli ağaçlar bu alanda oluşturulacak hatıra ormanında ölümsüzleştirilecek. Vatandaşlar, her birisinin ayrı anısı olan, çocukları gibi sevdikleri ağaçlarını park içinde görebilecek ve meyvesini yiyebilecek. İşte bu benim ağacım diyerek, bağını sürdürecek.

Uzman ekiplere emanet

Ziraat mühendisi ve peyzaj mimarlarından oluşan deneyimli ekipler, organik nakil (transplantasyon) işlemleri tamamlanan 4 bin 900 adet zeytin ağacı, 2 bin narenciye, bin 500 nar ve aralarında palmiye, çınar, keçiboynuzu ve diğer meyve ağaçlarının bulunduğu 2 bin 600 ağacı yeni yerlerinde bakıma aldı. Ekipler yaklaşık 11 bin adet ağacın, 2 yıl boyunca sulama, ilaçlama ve gerekli görülen mineral desteklerini yapacak. Projenin tamamlanması ile hatıra ormanında yeniden hayat bulacak olan ağaçlar, Kepez-Santral yeşil dokusu içinde yer almaya devam edecek.