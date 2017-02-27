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Kepez Trafik Eğitim Parkuru 2. Dönemde De Devam Ediyor

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Kepez Trafik Eğitim Parkuru 2. Dönemde De Devam Ediyor
Kepez Belediyesi'nin Kepez Emniyet Müdürlüğü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı trafik eğitim parkuru eğitimi 2....

Kepez Belediyesi'nin Kepez Emniyet Müdürlüğü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı trafik eğitim parkuru eğitimi 2. dönemde de devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin Sakarya Bulvarı üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde hizmete açtığı Trafik Eğitim Parkuru'nda eğitim sürüyor. Şimdiye kadar onlarca çocuğa özel bir platformda trafik eğitimi veren proje, eğitim öğrettim yılının ikinci yarısında da minik şoförleri eğitmeye devam edecek. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı çalışan polis memurları, ikinci yarıda da binlerce ilköğretim öğrencisine trafikte bilinmesi gerekenleri anlatacak. Yılda ortalama 12 bin öğrenciye ulaşan projede trafik kazalarının önüne geçilmesi ve bilinçli trafik kullanımı konusunda yarının büyükleri pratik ve teorik olarak eğitiliyor.

Haftada üç gün Kepez'in farklı bölgelerindeki öğrencileri konuk olan tesiste kurulan mini sokaklar, trafik işaretleri ile doğrular ve yanlışlar pratik olarak gösteriliyor.

Gelecekte nasıl sürücüler olmaları gerektiğini en eğlenceli ve doğru şekilde öğrenen küçük Kepezliler, akülü araçlarla minyatür parkurlarda ilk otomobil kullanma deneyimlerini yaşıyor. Yarının büyüklerini Kepez'de tam donanımlı yetiştirmek için çabaladıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu uygulamayla ileride olacak bir çok kötü olayın önüne geçmeyi ve bilinçli şoförler yetişmesini amaçladıklarını dile getirdi. Trafik eğitim parkuru, ikinci dönemde de derslere başlayarak, binlerce genç sürücüye doğru ve yanlışı ayırabilme konusunda temel trafik eğitimi vermeye devam edecek.

Kepez Trafik Eğitim Parkuru 2. Dönemde De Devam Ediyor

Kepez Trafik Eğitim Parkuru 2. Dönemde De Devam Ediyor

Kepez Trafik Eğitim Parkuru 2. Dönemde De Devam Ediyor

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