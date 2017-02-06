Kepez’de Musiki Ziyafeti

Antalya Eski Dostlar Musiki Topluluğu, yılın ilk konserinde, klasik ve günümüz TSM şarkılarını yorumladı.

Antalya Eski Dostlar Musiki Topluluğu, yılın ilk konserinde, klasik ve günümüz TSM şarkılarını yorumladı.

Türk sanat müziği seven gönüllülerden oluşan Eski Dostlar Musiki Topluluğu, yılın ilk konserini Kepez'deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenledi. Kuruluşunun 3. yılında "Yeni Yıl Konseri" başlığında 20 klasik ve günümüzde bilinen bestelerden oluşan bir repertuar hazırlayan topluluk, beraber ve solo seslendirdi. Şef Tayfun Yönlü yönetimindeki 12 kişilik sazende ile 34 koristten oluşan topluluk, çeşitli makamlardaki şarkıların ardından alkışların devam etmesi üzerine bis yaptı.

Tütüncü en önden izledi

Kültür merkezini topluluğa tahsis eden Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, konseri TSM topluluğunun kurucu şefi Alper Önder ile birlikte en ön sıradan izledi. Tütüncü, konserde emeği geçenlere teşekkür etti. Tütüncü, gecenin sonunda topluluğun kurucusu Önder, konserin şefi Yönlü ve sunucu Ayşegül Erkişi'ye birer teşekkür çiçeği buketi sundu.

Gültekin Çeki anısına

Yıl içinde ortalama 3- 4 konser veren topluluk, ikinci konserlerini 4 Mayıs'ta Antalyalı güfteci ve besteci Gültekin Çeki bestelerinden oluşan bir repertuar hazırlayacak. Çeki'nin birinci ölüm yıldönümü anısına düzenlenecek olan bu konser de, halka açık ve ücretsiz olacak.