  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 7 °C

Kepez’den Ahatlı’ya Yeni Park

» »
Kepez’den Ahatlı’ya Yeni Park
Kepez Belediyesi, Ahatlı Mahallesi'ne yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, Ahatlı Mahallesi'ne yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ahatlı Mahallesi 3157 Sokak'a yeni bir semt parkı inşa ediyor. Toplam kullanım alanı bin 500 metrekare olan yeni parkın çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Ahatlı Mahallesi 3157 Sokak'ta yer alan yeni parkta da ilçenin diğer semt parklarında olduğu gibi pergoleler, çocuk oyun grupları, oturma grupları, jimnastik aletleri, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar yer alacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yeni semt parkının mahalle ve çevre sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü Etkinliği25 Kasım 2017 Cumartesi 22:13
  • Girişimcilik Eğitimleri Sona Erdi, İş Adamları Tecrübelerini Aktardı25 Kasım 2017 Cumartesi 22:03
  • Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ Konulu Panel Düzenlendi25 Kasım 2017 Cumartesi 21:48
  • Nazmiye Öğretmen İçin Çaldılar25 Kasım 2017 Cumartesi 21:28
  • Milas’ta Zeytin Hasat Şenliği Zamanı25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Bakan Arslan Ve Kurtulmuş Sarıkamış’ta Turizmcilerle Bir Araya Geldi25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Milaslı Özbudun’a Unesco’dan Ödül25 Kasım 2017 Cumartesi 21:18
  • İstanbul Kadına Şiddete Karşı Turuncuya Büründü25 Kasım 2017 Cumartesi 21:03
  • “Ayla” Filminin Konya Galası Gerçekleştirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Paris’te Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti