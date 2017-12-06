Kepez’den Engellilere ‘Koordinasyon Merkezi’

Kepez Belediyesi, engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları kurumsal bir çatı altında toplamak amacıyla belediye sağlık merkezi içerisinde "Engelli...

Kepez Belediyesi, engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları kurumsal bir çatı altında toplamak amacıyla belediye sağlık merkezi içerisinde "Engelli Koordinasyon" merkezi oluşturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledikleri "Engelli Çocuğun Annesi Olmak" adlı etkinlikte engelli bireylere ve ailelerine koordinasyon merkezi kurduklarının müjdesini verdi.

Tütüncü, "Engelli Çocuğun Annesi Olmak" etkinliği ile bir farkındalık oluşturduklarına dikkat çekerek, "Hem engelli kardeşlerimize yönelik farkındalık programlarımızın sayısını artırmak, hem de onların sosyal hayata katılımlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmaları kurumsal bir çatı altında toplamak amacıyla engelliler koordinasyon merkezini resmen kurduk" dedi.

"Merkez engellilere yönelik özel çalışmalar yapacak"

Kepez Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin müstakil bir binasının olacağını kaydeden Tütüncü, "Koordinasyon merkezi için belediyemizin hemen yanındaki sağlık merkezimizin içerisinde uygun bir katı ayarladık. Başkan Yardımcımız Mustafa Özsoy, başkanlığında engelliler koordinasyon merkezimiz, bundan sonra engelli ailelerin sosyal hayata intibaklarına yönelik çok özel programlar yapacak. Kepez Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği ile ilgili farkındalığı toplumun bütün en uç noktalara götürmesi için kendisine bir misyon biçmiş olacak."

"Engelliler belediyenin imkânlarından sınırsız yararlanacak"

Başkan Hakan Tütüncü, "Belediyemizin birçok imkânları var. Bugüne kadar engelli kardeşlerimiz, aileleri bu imkânlardan yararlanıyordu. Engelliler koordinasyon merkezi ile bu imkânlarımızdan sınırsız şekilde faydalanacaklar. Bütün imkânlarımızı engellilerle, aileleriyle ve toplumla daha güçlü şekilde paylaşmaya, bölüşmeye devam edeceğiz" diye konutu.

Kepez'de engelsiz yaşam var

Kepez Belediyesi, daha öncede engelli bireylerin belediye hizmet binasını engel olmadan, rahat bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla, engelli asansörü ile hissedilebilir zemin tabanlı yol çalışması yapmıştı.

Asansörlü bir minibüsle, ücretsiz engelli hizmet aracı servisi, engelli öğrencilerin sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla "Engeliniz Engelimizdir Projesini" başlatmıştı.