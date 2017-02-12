Kepez’den Miniklere Balon Partisi

Kepez Belediyesi'nin kreşinde eğitim gören minikler, balon partisinde doyasıya eğlendi.

Kepez Belediyesi'nin kreşinde eğitim gören minikler, balon partisinde doyasıya eğlendi.

Kepez Belediyesinin, Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi, eğitim verdiği çocukların eğlenebilmesi ve arkadaşlıklarını pekiştirmesi amacıyla balon partisi düzenledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de balon partisine katılarak, çocukların eğlencelerine ortak oldu. Başkan Tütüncü, kreşte eğitim gören kızı Zeynep Hatice Tütüncü ve diğer miniklerin balonla yaptığı gösterileri ilgiyle izledi.

Minikler, palyaçoların balonla yaptığı hayvan figürleri ve gösterileriyle doyasıya eğlendi. Parti, kreş önünde gökyüzüne balon bırakılması etkinliğiyle sona erdi.

Partiye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ile çocukların aileleri de katıldı.