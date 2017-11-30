  • BIST 103.035
  • Altın 162,474
  • Dolar 3,9406
  • Euro 4,6745
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 13 °C

Kerbelayı İsmayil Çimen Mezarı Ziyaret Edildi

» »
Kerbelayı İsmayil Çimen Mezarı Ziyaret Edildi
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM)'den, Iğdır'ın Taşburun köyünde mezarı...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM)'den, Iğdır'ın Taşburun köyünde mezarı ve anıtı bulunan Azerbaycan Halk Kahramanı Kerbelayı İsmayil Çimen'in mezarını ve anıtını ziyaret ettiler.

Kerbelayı İsmayıl Çimen'in Türk dünyasında eşsiz kahramanlardan biri olduğunu, Ermenilerin yaptığı zulüm ve katliamlara karşı amansız mücadele veren bir lider olduğuna değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Kerbelayı İsmayıl Çimen, Azerbaycan'da Ermenilere karşı kahramanca savaşmış yiğit bir insandı. Daha sonra Sovyet devleti kurulunca bunu kabullenmeyerek Türkiye'ye göç etmiş ve Iğdır'da yaşamıştır. Bugün Azerbaycan'da ve Türkiye'de Kerbelayı İsmayıl Çimen'in kahramanlıkları dilden dile dolaşmaktadır. Tecavüzkar ve katil Ermenilere karşı koyan Kerbelayı İsmayıl Çimen halkın direnç kaynağı olmuştur. Bugün Ermeniler, Karabağ'ı işgal edip, Türkiye'yi soykırımla suçlayıp, tazminat ve toprak isteyip, bu yalanlarını da dünya'ya kabullendirmeye çalışıyor. İmanlı ve merhametli bir milletin torunları olarak bizler ise; savaştan değil barıştan yanayız. Karabağ'ın sulh yoluyla yeniden ait olduğu Azerbaycan'a verilmesini istiyoruz. Sözde ermeni soykırımı yalanlarından da vazgeçsin artık yalan makinesi Ermeni lobisi, bütün dünya gerçeği biliyor" dedi.

1870 yıllında Erivan Vedi İlçesinde Kerbelayı İsmayıl Çimen, bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin kahramanı olduğunu belirten Azerbaycan BDM Genel Başkanı Dr. İsmayil Ağayev, "Rusların bölgeye yerleştirmeye başladığı Ermeni çetelerine, Rus Çarlığına ve ardından kurulan Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan adsız bir kahramandır. Vedili Kerbelayı İsmayıl Çimen 1920'li yıllara kadar yüzlerce yıldır Türk yurdu olan Erivan (İrevan Hanlığı) ve çevresinde yaşayarak burada, Ermeni çetelerince yapılan katliamlara karşı Türk ahalisini koruyan, Ermeni çetelerini ve Rus askerlerini dize getiren bir kahraman olarak yaşamını sürdürmüştür. Göç etmek zorunda kalan Vedili Kerbelayı İsmayıl çimen Aras nehrini yürüyerek geçip Iğdır'ın Taşburun Köyüne geçip ve kalan ömrünü burada geçirmiştir. Bir halk kahramanıdır bizlerde bugün onu rahmetle anmak için mezarının başına geldik" şeklinde konuştu.

Mezar anıtı ziyaret eden Azerbaycan BDM, Asimder Genel Merkezi heyetleri ve Iğdır Taşburun köyü sakinleri Kuran-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra ayrıldılar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin Çarptığı Tilki Tedavi Altına Alındı30 Kasım 2017 Perşembe 10:13
  • Çaldıran Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi30 Kasım 2017 Perşembe 10:13
  • Yenimahalleli Minikler ”Mavi Burun” İle Güldü30 Kasım 2017 Perşembe 10:13
  • Erü Rektörü Prof. Dr. Güven: “Kalite Çalışmalarımız 90’lı Yıllarda Başladı”30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
  • Elazığ’da Hastalar Halı Kursu İle Hem Meslek Öğreniyor, Hem Terapi Görüyor30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
  • Tügva’nın Gümüşhane’de Yeni Başkanı Faruk Demir Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
  • Mersin’de Gönül Elçileri Fidan Dikti30 Kasım 2017 Perşembe 10:03
  • Sınırda Kandil Simidi Dağıtıldı30 Kasım 2017 Perşembe 10:03
  • 2 Yılda 500 Dilekçe Verdi, Mahkemelik Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 10:03
  • Şırnak Belediyesi Engelli Çocuğa Akülü Araç Hediye Etti30 Kasım 2017 Perşembe 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti