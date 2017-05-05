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Kereste Yüklü Tır Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Kereste Yüklü Tır Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Mantarlı Çeşme mevkisinde meydana gelen kazada 78 YE 201 plakalı kereste yüklü tır şarampole yuvarlandı neticesinde 1 kişi ağır yaralandı. Devrek Belediyesi Su Üstü ve Su Altı Timi'nin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralı sürücü M.A., Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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