Kereste Yüklü Tır Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Mantarlı Çeşme mevkisinde meydana gelen kazada 78 YE 201 plakalı kereste yüklü tır şarampole yuvarlandı neticesinde 1 kişi ağır yaralandı. Devrek Belediyesi Su Üstü ve Su Altı Timi'nin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralı sürücü M.A., Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı