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Kerkük İçin 1 Saatlik Oturma Eylemi Düzenlendi

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Kerkük İçin 1 Saatlik Oturma Eylemi Düzenlendi
Hepimiz Mehmediz Güç Birliği Platformu, Irak'taki referandum protesto etmek amacıyla "Kerkük için 1 saat" oturma eylemi düzenledi.

Hepimiz Mehmediz Güç Birliği Platformu, Irak'taki referandum protesto etmek amacıyla "Kerkük için 1 saat" oturma eylemi düzenledi.

Hepimiz Mehmediz Güç Birliği Platformu üyeleri ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi. Platform adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Türkiye'nin de içerisinde bulunan coğrafyada küresel güçler eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım savaşı sürdürülmektedir. Bu güçler askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini ve yerel işbirlikçileriyle bölgeyi adeta kan gölüne çevirmiş durumdadır. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bu bölge milletinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken, yaşanan göçlerle birlikte kültürel ve etnik yapıda değiştirilmektedir" dedi.

Bu puslu havayı fırsat bilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise, Irak'ın toprak bütünlüğünü tanımayarak referandum gerçekleştireceğini belirten Türkoğlu, "Türkmenlere ait toprakların IKBY'ye bağlanması ve kurulması planlanan Kürdistan asla kabul edilemez. Bu referandum sadece Türkmenlerin ve Türkiye'nin değil Türkiye'nin de aleyhinedir. İslam'a darbe vurma sevdasıyla yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından platform üyeleri ve vatandaşlar oturma eylemine geçti.

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