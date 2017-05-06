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Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı

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Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı
İzmit Belediyesi tarafından her yıl Kertiltekke meydanında düzenlenen Hıdrellez şenliği bu sene de yapıldı.

İzmit Belediyesi tarafından her yıl Kertiltekke meydanında düzenlenen Hıdrellez şenliği bu sene de yapıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Kertiltekke'de geleneksel hıdrellez etkinliği yapıldı. Bu yıl 11.si yapılan etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İzmit Belediye Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle başlayan hıdrellez kutlamasında Kur'an tilaveti, Mevlid-i Şerif ve tasavvuf müziği etkinliği de yer aldı. Tasavvuf sanatçısı Harun Beyaz'ın renk kattığı gecede konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Allaha hamdolsun yine bir hıdrellez etkinliğinde İzmitliler olarak hep beraberiz. Hayatta acılar var, sevinçler var. İnşallah yarınlarımız daha güzel olur. Ülkemizde iç ve dış düşmanlara karşı bir mücadele veriliyor. Dualarımız polisimiz, askerimiz, güvenlik güçlerimiz için. Allah verdikleri mücadelede onların yardımcısı olsun. Vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna, şehit ve gazi olanlardan Allah razı olsun. Cumhuriyetimizin kurulmasında başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve halkımızı minnetle anıyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Doğan, "15 Temmuz" da bu vatan için, demokrasi için şehit olanları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Bize düşen görev, onlara layık olmak, daha iyi bireyler olmak, ülkemizi daha da ileri götürmektir. Hıdrellezin kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi pekiştirmesi bakımından çok önemlidir. Tabi ki farklı görüşler içinde olacağız, tercihlerimiz farklı olacak. Onlar bizim zenginliğimizdir. Hepimiz Türk milletiyiz. Vatan için, bayrak için, ezan için her zaman tek vücut oluruz. Belediyemiz herkesin belediyesidir. Bütün gayemiz, şehrimize daha güzel hizmetler sunmaktır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da konuşmasında, "Böylesine anlamlı bir etkinlikte sizlerin aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizler çok şanslı bir milletiz. Cennet bir vatanda bir ve beraber yaşıyoruz. Siyasi düşüncelerimiz, inanışlarımız, doğduğumuz şehirler farklı olabilir. Fakat, vatanımız, bayrağımız birdir. Ülkemizin yarınları için hep beraber çalışıp mücadele edeceğiz. Geçmişte sağcı solcu adı altına birbirimize düşürdüler, alevi, sünni diye ayırmaya çalıştılar. Terörle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Ama hepsi boşa. Çünkü her geçen gün bir birimize daha çok kenetleniyor, ülkemiz için daha çok omuz omuza veriyoruz. Hıdrellezin yeni bir Türkiye'nin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı

Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı

Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı

Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı

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