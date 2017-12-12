Keşan’da 2 Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak şehir merkezinden Keşan 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı yönüne seyreden Fazıl G. (19) yönetimindeki 58 FT 535 plakalı kamyonet, komutanlık kavşağında karşı yönden gelerek Paşayiğit Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Hüseyin Ö. (20) idaresindeki 22 RG 003 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak önce yaya olan veteriner albay Salih Demirel'e (53) daha sonra ise subay lojmanlarının duvarına çarptı.

Kazada araç sürücüleri ile yaya Salih Demirel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.