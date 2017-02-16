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’Kesik Baş’ Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

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’Kesik Baş’ Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet
Sivas'ta 2002 yılında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen uzman çavuş Adem Keleş'in katil zanlısı Murat Arısoy ile cinayetin azmettiricisi olduğu...

Sivas'ta 2002 yılında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen uzman çavuş Adem Keleş'in katil zanlısı Murat Arısoy ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yenidoğan Mahallesi 22'inci sokaktaki Eser Evler'de 15 yıl önce işlenen ve kamuoyunda "kesik baş" cinayeti olarak bilinen uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesi olayı, uzun süre faili meçhul kaldı. Uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in imam nikahıyla birlikte yaşadığı Dinçer Kara'nın ihbarı üzerine dosya 13 yıl sonra yeniden açıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası cinayetin şüphelisi olarak Murat Arısoy (38), cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla da uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (41) geçen yıl gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanarak Sivas Cezaevi'ne konulan sanıklar hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın 8'inci ve karar duruşmasında sanık Murat Arısoy pişman olduğunu belirterek, "Sanık Şule beni istemediğim halde kocasının telefonla nereye gittiğini bildiriyordu. Ben istemediğim halde eşinin fotoğrafını bana göstermiştir. Ben Sivas'a geldiğimde maktulün nereden olduğunu ne yaptığını bildiriyordu. Ben herhangi bir plan yapmadım. Maktul ile konuşmak istedim. Şayet plan yapmış olsaydım maktule ıssız bir yerde saldırırdım. Olay sonrası nereye gideceğime dair plan yapardım. Olayı herkese anlatmazdım. 2014 yılında gittiğim yurt dışından dönmezdim. Ben plan yapacak kapasitede bir insan değilim" dedi.

"Ölen bir kere, ben her gün ölüyorum"

Sanık Meryem Şule Erdemir Keleş'in duruşma salonunda herkesin aklıyla dalga geçtiğini ifade eden Arısoy,"Bu olayda tek mağdur varsa o da çocuklardır. O zaman da mağdurdum, şimdi de mağdurum. Ölen bir kere ölüyor, ben ise her gün ölüyorum. Bu kadın sinsi yalanlar kurmaya devam ediyor. Çok pişmanım" diye konuştu.

Uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş ise, "Mahkeme başından beri ben doğruları söylüyorum. Bir annenin burada olması yarısının dışarı da olması demektir. Murat Arısoy benim yuvamı yıktı. Çocuklarımı babasız bıraktı. Karar öncesi Murat Arısoy'a sorulsun. Ben ona bu cinayeti işlemesi için ne vaat ettim aşk mı? para mı? evlilik mi? Ben suçsuzum beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Murat Arısoy'a TCK'nın 82/1 A maddesi uyarınca tasarlayarak adam öldürme suçundan, Meryem Şule Erdemir Keleş'e de TCK'nın 82/1 A ve D maddeleri uyarınca eşine karşı azmettirerek, tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın ardından her iki sanığın gözyaşı döktüğü görüldü.

’Kesik Baş’ Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

’Kesik Baş’ Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

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