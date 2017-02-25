Kesimoğlu, Hakkındaki İddialara Cevap Verdi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'in sosyal medya hesabından paylaştığı...

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'in sosyal medya hesabından paylaştığı iddialara, yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

Sözlerine, Kırklareli'ne hizmet edenlere teşekkür ederek başlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Başta sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere, ilimize destek vermiş, katkı yapmış tüm sayın bakanlara ve bürokratlara Kırklareli Belediye Başkanı olarak teşekkür etmeyi zevkli bir görev olarak kabul ediyorum" dedi.

Alper Çiler'in asılsız iddialarda bulunduğunu belirten Kesimoğlu, "Alper Çiler, kendi söylediklerinin mi, yoksa bizim söylediğimizin mi doğru olduğunu Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerine sorarak öğrenebilir. Bu iddialar çocukça değerlendirilebilecek iddialardır" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu açıklamasında belirli aralıklarla halkın katılımıyla "Faaliyet Değerlendirme" toplantıları düzenlediklerini belirterek, "Son olarak 2016 Ekim ayı içerisinde 2,5 yıllık hizmet sürecimizi değerlendirdiğimiz toplantımızı Paşa Kafe'de halkımızın katılımı ile gerçekleştirmiştik. Sayın Çiler'e bu toplantı ile alakalı resmi yazı göndermiş ve toplantımıza davet etmiştim. Fakat kendisi bu toplantımıza katılmadı. Sayın Çiler, keşke sosyal medyada dedikodularla uğraşacağına davet ettiğimiz değerlendirme toplantısına katılarak iddialarını yüzüme söyleyebilseydi. O toplantıda bu asılsız iddiaların hepsinin cevabını bulacaktı. Yine de ben Çiler'i ve halkımızı doğru bilgilendirmek için bu iddialara cevap vermeyi sosyal demokrat belediyecilik anlayışım gereği kabul ediyorum. Gelecek değerlendirme toplantımıza şimdiden kendisini davet ediyorum" diye konuştu.

"Armağan Barajı'ndan suyu belediyemizin arıtma tesisine getirmek bakanlığın bir lütfü değil, görevidir"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli'nin İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma tesisi olduğuna dikkat çekerek, "Biz arıtma sistemimizi yeniledik. Şimdi depolarımızı ve dağıtım borularımızı temizliyoruz. Bittiğinde dünya standartlarında suya kavuşacağız. Sayın Çiler" in iddialarını kabul etmemiz söz konusu olamaz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilimize bir yatırım yapıyorsa eğer, bu para Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kasasından veya Sayın Bakanın cebinden çıkan bir para değil. Bu konular, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görev alanları içerisinde yer alıyor. Armağan Barajı'ndan suyu Belediyemizin arıtma tesisine getirmek Bakanlığın bir lütfu değil, görevidir. Kaldı ki, bu yatırımlar yapılıyorsa faizi ile paralar Kırklareli halkından alınmaktadır. Kırklareli halkı bu parayı faiziyle son kuruşuna kadar öder" dedi.

"İmar planlarımız hali hazırda mevcut"

Nazım İmar planı ile alakalı iddialara da değinen Kesimoğlu, "Sayın Çiler, Kırklareli'nden bihaber açıklamalarda bulunuyor. Her zaman söylediğim gibi "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz'. İddia edilen gibi bir şey yok. Kırklareli'nin 1/5000 ölçekli nazım imar planları hali hazırda mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"Kırklareli güzide ve modern bir kenttir"

Kırklareli'nin güzide ve modern bir kent olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, "Kendisi kasabada yaşamayı tercih edebilir. Ama Kırklareli ülkemizin güzide ve modern bir kentidir. Görmezden geleceğine, tanımaya ve anlamaya çalışsın" şeklinde konuştu.

"Halkı doğru bilgilendirmek bir erdemdir"

Halkı doğru bilgilendirmenin bir erdem olduğunun altını çizen Kesimoğlu, "Halkı doğru bilgilendirmek bir erdemdir. Bu söylemler İl Başkanına yakışan söylemler değildir. Bu iddialar kendi iddiaları mıdır? Yoksa, bu iddialar kendisine dikte ettirilen iddialar mıdır? Kendi söylediklerinin değil, bizim söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu kendi meclis üyelerine sorabilir. Ben karşımda her zaman mert, samimi, açık yürekli, düzeyli, farklı partiden de olsa muhatap alınacak birini görmek isterim. Yaşım ve siyasi geçmişim dolayısı ile bir büyüğü olarak bunlar sevgili kardeşime önerilerimdir. Uyar, uymaz kendi takdiridir. Ama büyüyene kadar kendisini tanımayacağımı ve muhatap almayacağımı belirtmek isterim" dedi.

"2019'da ben olurum olmam ama zafer CHP'nin olacaktır"

Kesimoğlu sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"2019'a gelince, ona kendisi değil Kırklareli Halkı karar verecektir. Ben olurum olmam, ama zafer CHP'nin olacaktır."