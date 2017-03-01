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Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler

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Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler
KIRKLARELİ (İHA) – Halk oyunları yarışmasında il birincisi olan Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam...

KIRKLARELİ (İHA) – Halk oyunları yarışmasında il birincisi olan Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışmasında büyükler kategorisinde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları ekibi il birincisi oldu. İl birincisi olan ekip 1-2 Nisan tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Antrenör Kemal Gideroğlu ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret eden grup, aldıkları kupa ile Kesimoğlu'na teşekkür ettiler.

Gideroğlu, Başkan Kesimoğlu'nun kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, "Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları ekibi olarak Kırklareli'nde yapılan müsabakalarda birincilik elde ettik. Bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Kırklareli Belediyesi'ne, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ve başkan yardımcılarımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise, aldıkları başarıdan dolayı halk oyunları ekibini kutlayarak, "Öncelikle hepinizi yürekten kutluyorum. Aldığınız bu başarı bizleri mutlu etti. Sizlerden daha büyük başarılar bekliyoruz. Öncelikle bölge şampiyonu, daha sonra ise, Türkiye şampiyonu olmanız ve Kırklarelimizin adını Türkiye'ye duyurmanız en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu, ziyaret sonrasında ekibe çeşitli hediyeler verdi.

Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler

Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler

Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler

Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler

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