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Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar

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Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere 20...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere 20 kilometre kolon borusu alımı gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların içme suyu sorunlarına birer birer neşter vuran MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında sondajlarda kullanılacak kolon borularının alımını gerçekleştirdi.2015 ve 2016 yılları arasında açılan 117 sondaj kuyusuyla vatandaşların mağduriyetine son veren MASKİ, 2017 yılının planlamasındaki ihtiyaç duyduğu malzemelerin de tedarikini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapım ihalesine çıkılan 50 adet sondaj için malzeme alımları Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının çıktığı ihale kapsamında kurum bünyesine katıldı. 20 kilometre kolon borusu, yapım ihalesine çıkılan sondajlarda kullanılacak olmasının yanı sıra kuyularda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda ekiplerin anında müdahale etmesine de olanak verecek.

Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar

Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar

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