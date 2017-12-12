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Kesk’ten Abd’nin Kudüs Kararına Tepki Açıklaması

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Kesk’ten Abd’nin Kudüs Kararına Tepki Açıklaması
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eğitim Sen Eskişehir Şubesi tarafından ABD'nin Kudüs kararına tepki açıklaması yapıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eğitim Sen Eskişehir Şubesi tarafından ABD'nin Kudüs kararına tepki açıklaması yapıldı.

Eskişehir Adalar'da KESK Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Faik Alkan'ın yaptığı basın açıklamasına, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ve Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası (EBTO) yetkilileri katıldı. Faik Alkan, açıklamasında, ABD'nin kendisinin aldığı Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğuna dair kararın halkların bir arada yaşama iradesine açıkça saldırı olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Alkan, "Kudüs kadimdir ve kardeşliğinin bir arada yaşamanın başkentidir. Maalesef bugün emperyalistlerin ve bölgedeki işbirlikçi yönetimlerin kirli ellerini yıkadıkları bir kent haline gelmiştir. Filistin halkına bunca yapılan mezalim karşısında timsah göz yaşlarını dökenler intifadalar karşısında siyonist İsrail'e bir şey olmasın diyen ABD'nin yanında saf tuttular. Zulümde sınır tanımayanlara ses çıkarmayanlar, çocuklar öldürülürken sessiz kalanlar, milyar dolarlık ABD silahı satın alanlar bu suça ortak olmadılar mı? Abd emperyalizmi yeniden bölgemizi dizayn etmek istemektedir. Fakat unuttukları bir şey var ki bu coğrafyanın kadim halkları yüzyıllardır biriktirdikleri bir arada yaşama isteğini hala dillendirilmektedir. Kudüs üzerinden provokasyona yönelenler bu kentin direnişin başkenti olduğunu unutmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

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