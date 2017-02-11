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Kesk’ten Khk Protestosu

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Kesk’ten Khk Protestosu
KESK üyesi bir grup, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etti.

KESK üyesi bir grup, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etti.

Ankara'da KESK üyesi bir grup eylemci, KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etmek için Sakarya Caddesinde toplandı. Civarda sıkı güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, caddeye giriş yapan vatandaşların üzerini tek tek aradı. "Demokratik hakkımı aradım ihraç edildim", "Barış istedim ihraç edildim", "OHAL'e hayır dedim ihraç edildim" dövizleri açan eylemciler, sık sık sloganlar atarak ihraçlara tepki gösterdi. KESK Ankara Şubeler Platformu adına basın açıklaması yapan Hüsnü Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığından ve Yükseköğretim kurumlarından ihraç edilen akademisyenlerin önemli bir bölümünün Eğitim-Sen üyesi olduğunu ve kendilerinin hedef alındığını savundu. Yıldırım, KESK olarak 78 milyon vatandaşın kamu hizmeti alma hakkı için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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