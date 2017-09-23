Khb Genel Sekreteri Öz’den Müdür Çelik’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz ve beraberindekiler Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde...

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz ve beraberindekiler Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Adıyaman KHB Genel Sekreteri Erdoğan Öz beraberinde İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın, Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya, Tıbbi Hizmetler Başkanı Cengiz Yorulmaz ile ziyareti gerçekleştirdi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yeni atanan Fehmi Çelik'e hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan Öz, iki kurum arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Fehmi Çelik ise, ziyaretten duyduğumu memnuniyeti dile getirerek, her kurumun işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.