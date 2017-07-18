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Khk İle Kapatılan Yurttan Kömür Çalan 4 Kişi Tutuklandı

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Khk İle Kapatılan Yurttan Kömür Çalan 4 Kişi Tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında yayınlanan KHK ile Vakıflar Müdürlüğüne devredilen Ahmet Özel Öğrenci Yurdundaki...

Denizli'nin Çivril ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında yayınlanan KHK ile Vakıflar Müdürlüğüne devredilen Ahmet Özel Öğrenci Yurdundaki depodan kömür çaldığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesinde bulunan, daha önce kanun hükmünde kararname ile Vakıflar Müdürlüğüne devredilen Ahmet Özel Öğrenci Yurdunun deposundaki çuvallarda bulunan 5 ton kömür, geçtiğimiz cumartesi gecesi çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen S.H., A.Ç., Ç.A.Y. ve A.H. ve çalıntı kömürlerin bir kısmını satın alan Ö.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri S.H.'nin Emirhisar Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada, çalıntı kömürlerin bir kısmını evin odunluğunda buldu. Jandarma kömürlere el koyarken, karakolda sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.H., A.Ç., Ç.A.Y. ve A.H. tutuklanırken, kömürlerin bir kısmını satın alan Ö.A.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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