Khk İle Kırşehir’de 7 Kişi İhraç Edildi

Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Kırşehir'de kamu görevinde bulunan 7 kişi ihraç edildi.
Resmi Gazetede yayımlanan ihraçlara göre Kırşehir'de kamu görevinden alınan kişilerden 4'ü öğretmen 2'si AEÜ görevlisi 1'i ise askeri personel. Türkiye genelinde 4 bin 464 kişinin memuriyetten ihraç edildiği duyurulurken Kırşehir'de görevine son verilen kişiler ise şöyle:
Sedat Yavuz Demir (öğretmen), Mahmut Erdoğan (öğretmen), Yasemin İmir (öğretmen), Ramazan Ertekin (öğretmen), Mustafa Kılıç (öğ.görevlisi), Mustafa Tuncel (öğ.görevlisi), Recep Yüksel (Jan.Astubay)
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