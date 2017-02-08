Khk İle Kırşehir’de 7 Kişi İhraç Edildi

Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Kırşehir'de kamu görevinde bulunan 7 kişi ihraç edildi.

Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Kırşehir'de kamu görevinde bulunan 7 kişi ihraç edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan ihraçlara göre Kırşehir'de kamu görevinden alınan kişilerden 4'ü öğretmen 2'si AEÜ görevlisi 1'i ise askeri personel. Türkiye genelinde 4 bin 464 kişinin memuriyetten ihraç edildiği duyurulurken Kırşehir'de görevine son verilen kişiler ise şöyle:

Sedat Yavuz Demir (öğretmen), Mahmut Erdoğan (öğretmen), Yasemin İmir (öğretmen), Ramazan Ertekin (öğretmen), Mustafa Kılıç (öğ.görevlisi), Mustafa Tuncel (öğ.görevlisi), Recep Yüksel (Jan.Astubay)